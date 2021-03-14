Лыжники и альпинисты не пострадали во время схода лавины в Японии

Токио, 14 марта. Лавина сошла на склоне горы Норикура в Японии. По данным местной полиции, в результате инцидента никто не погиб и не получил травмы.

В время схода огромной массы снега на горе были альпинисты, сообщалось также о катавшихся там лыжниках. В итоге любители активного отдыха смогли сами выбраться.

На месте работают эксперты, которые также оценивают степень дальнейшего риска схода лавины. Стоит отметить, что перед происшествием метеорологи предупреждали о высокой вероятности этого явления, объясняя это мощным снегопадом, сообщал ФАН.