Бывший нардеп Украины раскрыл правду об отношении Киева к Минским соглашениям

Киев, 14 марта. Власти Украины ищут причину не исполнять Минские соглашения, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Алексей Журавко заявил, что Киев зачитал «до дыр» комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

«Вы думаете, на Украине никто ничего не видит и не понимает? Или там не зачитали до дыр комплекс мер? Или не осознают, что придется или выполнять, или выходить из «Минска»? Видят, понимают, осознают», — написал бывший нардеп.

По мнению украинца, власти Незалежной продолжают изучать комплекс мер, чтобы найти в нем изъяны и не соблюдать договоренности. Причем ищут с таким усердием, что сами иногда об этом проговариваются, рассказал Журавко.

«То (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей. — Прим. ред.) Гармаш признается, что нового плана никто не видел, то (первый президент Незалежной Леонид. — Прим. ред.) Кравчук отчебучит: «Минские соглашения существуют не для того, чтобы их исполнять», — рассказал экс-депутат.

Алексей Журавко убежден, что Киев не будет выполнять минские договоренности. Для руководства Незалежной они — «крах, смерть или длительный срок». Именно поэтому руководство страны лихорадочно пытается перевалить свою вину на других — Россию или ЛДНР, уверен политик.

Ранее сообщалось, что Журавко возмущен обилием мусора и грязи на улицах Одессы.