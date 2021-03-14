Британская пресса нашла несостыковки в интервью Меган Маркл о жизни в королевской семье

Лондон, 14 марта. Журналисты британского издания The Daily Mail разоблачили ложь герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри в скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри.

Все несостыковки СМИ подтвердили фотографиями, а также словами ее друзей и близких. К примеру, звезда сериала «Форс-мажоры» откровенно лгала, когда говорила, что ничего не знала о жизни королевской семьи до предложения Гарри стать его женой.

Но подруга Сьюзи Ардакани уверяет, что Меган еще в детстве следила за отношениями принцессы Дианы и Чарльза. Школьный приятель актрисы Нинаки Придди заявил, что в 1996 году она была в Лондоне и даже сделала фото возле Букингемского дворца. По его словам, Маркл всегда хотела быть такой же, как Диана.

Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в расистских разговорах о цвете кожи ее сына Арчи. Герцогиня заявила, что эти вопросы имели место во время ее беременности, а Гарри пояснил, что это замечание было сделано еще до свадьбы. Британские СМИ заметили, что супруги противоречат друг другу, и кто-то из них определенно говорит неправду. Вероятно, Меган ухватилась за эту «соломинку» и раздула ее до масштабов «слона», поскольку на Западе вопрос расизма стоит очень остро.

Королева Елизавета II очень серьезно восприняла интервью внука для Опры Уинфри. Она намерена обсудить с Гарри и Меган сложившуюся ситуацию по телефону. Сейчас монарху нужно какое-то время, чтобы обдумать свой ответ.