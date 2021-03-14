Влад Лисовец оценил идею заменить живых моделей роботами на показах мод

Недавно прошел показ мод Доменико Дольче и Стефано Габбана, посвященный киберкультуре. На подиум вместе с моделями вышел робот, который дирижировал показом. Ранее дизайнер из Конго провела виртуальную презентацию новой коллекции своего бренда. Она сделала визуализацию показа при помощи 3D-моделирования, только без манекенщиц: одежда как будто сама шла по подиуму.

Мировые топовые дизайнеры начинают внедрять в свои показы роботов и дроны. Возможно ли, что в будущем презентации будут проходить без живых моделей? На этот вопрос ФАН ответил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

«Я думаю, что такой вариант не исключен, он же намного дешевле, практичнее, в целях экономии. Если будет какая-то интересная идея, то сто процентов дизайнеры будут это делать, но в целом ничего не заменит моделей. Походка, движения... Также показать одежду с той или иной стороны — это проще делается на подиуме», — рассказал собеседник агентства.

Влад Лисовец уверен, что бренды могут разделиться таким образом, что одни выберут роботов в качестве моделей, а другие отдадут предпочтение живым манекенщицам.

«Бренды, больше нацеленные на классику, будут показывать на моделях, а молодежные, которые не могут покрывать оплату моделей, подиум, свет и звук, будут использовать перформанс. И это иногда выглядит даже интересней. Но, повторюсь, неклассическая схема финансово влияет на дальнейшие продажи», — подчеркнул эксперт моды.

Стилист признается: несмотря на то, что в некоторых показах бренды практикуют замену моделей роботами, он с удовольствием посещает такие перфомансы и планирует делать это и в дальнейшем.

«Это всегда какой-то праздник — смотреть на красивых людей, это всегда приятно», — резюмировал собеседник ФАН.

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