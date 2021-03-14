Спрос на земельные участки вблизи крупных городов подтолкнул цены

Москва, 14 марта. Стоимость земельных участков вблизи крупных российских городов выросла вслед за увеличением спроса, свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

Наиболее заметен рост цен был в Ростовской области, где земельные участки за год подорожали на 11,5%. Также существенно выросли цены в Краснодарском крае и Свердловской области — на 10,2%. Менее заметно прибавили в цене участки в Пермском крае (+2,8%), Красноярском крае (+3,8%) и Санкт-Петербурге (+3,9%).

Ажиотажный спрос на загородную недвижимость за минувший год почти не сократился. В Нижегородской области он вырос на 19,4%, в Краснодарском крае — на 18,4%, а в Москве — на 18,3%. Самые высокие цены традиционно наблюдаются в Московской области, где в среднем стоимость участка составляет 371 тысячу рублей за сто квадратных метров, Москве (344 тысячи) Санкт-Петербурге (278 тысяч) и в Краснодарском крае (251 тысяча).

Как пишет «Российская газета», многие покупатели участков приобретают землю в инвестиционных целях. Зачастую это те, кому не хватило денег на покупку квартиры. Земля начинает все больше ценится на рынке, и ее покупка считается хорошим вложением средств.

Специалисты аналитического центра «Дом.РФ» и ВЦИОМ ранее провели опрос и определили главные приоритеты россиян при покупке загородной недвижимости. По их данным, для граждан все чаще имеет значение наличие социальной инфраструктуры.