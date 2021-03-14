Лесник нашел истощенного лосенка в лесу и приютил его у себя. ФАН-ТВ

Валерий Осадчук — участковый инспектор Жигулевского государственного заповедника, а по совместительству — приемный папа для лосенка. Малыша он заметил почти год назад возле дороги в селе Бахилово. Неподалеку мужчина заметил лосиху и решил не беспокоить животных. Однако на следующий день Валерий вновь увидел того же самого лосенка и понял, что надо его спасать.

Найденыша Валерий поселил у себя, кормил его из бутылочки козьим молоком каждый час, даже ночью. Поскольку необходимых предметов в обиходе лесника не нашлось, соску пришлось мастерить из перчаток. Валерий решил дать подопечному имя — Яша. Оказалось, что у лосенка была повреждена конечность, но местный ветеринар быстро поставил его на ноги. Сейчас Яша окреп и проявляет волчий аппетит: ест буквально все — банановые шкурки, картофельные очистки, тыквы и груши.

Необычным домашним питомцем лесника заинтересовалась вся ребятня в округе: перед домом Валерия теперь выстраивается очередь из желающих поглядеть на Яшу. По словам же самого лесника, как только сохатый немного подрастет и окончательно окрепнет, мужчина выпустит его обратно в дикую природу.