Российские туристы назвали наиболее важные критерии планирования отдыха

Москва, 14 марта. Путешественники составили список основных критериев, на основании которых будут планировать путешествия в нынешнем туристическом сезоне.

Сервис бронирования жилья Booking.com провел исследование, в ходе которого установил, на что российские путешественники обращают внимание во время планирования отдыха. В общей сложности в опросе приняло участие более тысячи человек.

Установлено, что примерно 58% опрошенных в этом туристическом сезоне будут выбирать жилье на основании более строгих критериев. При этом 82% рассчитывают на более гибкие правила отмены, процедур возврата и страхования поездки. Половина туристов желает иметь возможность бесплатной отмены брони, а еще 28% путешественников не отказались бы от возможности смены дат проживания.

Одним из наиболее важных вопросов, который волнует всех российских туристов, является тот, что связан со здоровьем. По данным опроса, 77% респондентов намерены принимать больше мер предосторожности. Более 70% путешественников признались, что с большей долей вероятности выберут то место проживания, в котором будут четко прописаны все предоставляемые защитные средства, сообщает РИА Новости.

Недавно эксперт перечислил альтернативы курортам Черного моря в России. Летние каникулы россияне могут провести не только на Черном море, но также и на побережье Каспийского, Балтийского и Японского морей.