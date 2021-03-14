Даня Милохин подтвердил расставание с блогером Юлией Гаврилиной

Москва, 14 марта. Популярный тиктокер Даня Милохин отреагировал на появившиеся в Сети сообщения о его разрыве с блогером Юлией Гаврилиной.

Правду о своей личной жизни молодой человек рассказал в интервью Диане Астер для ее YouTube-канала. Еще в феврале фанаты стали подозревать, что отношениям блогеров пришел конец.

Милохин стал называть себя «бывшим Гаврилиной», да и сама девушка признавалась, что ее сердце свободно. Встречались знаменитости несколько месяцев.

Астер не могла не задать Милохину вопрос о романе с Гаврилиной. Тиктокер подтвердил расставание.

«Я никогда не хайпил на чувствах. Зачем? Это странно», — сказал он.

Милохин не стал уточнять, появилась ли у него новая девушка.

У Гаврилиной в TikTok более девяти миллионов подписчиков. Темы ее роликов: юмор, танцы и песни. В основном каверы на популярные хиты. В октябре 2020 года российская версия журнала Forbes поместила ее на четвертое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Сам Милохин недавно кардинально сменил имидж. А его брат Илья собрался покорять Евровидение в составе группы NGM, название которой расшифровывается как «Не говори маме».