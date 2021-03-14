Украинский беспилотник сбит над ЛНР

Луганск, 14 марта. Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили дрон-корректировщик ВСУ.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Офицер отметил слаженные действия расчета радиоэлектронной борьбы, который использовал станцию подавления «Тритон М1», разработанную луганскими специалистами.

«Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который был своевременно обнаружен, и в результате подавления каналов управления и навигации, потерпел крушение над позициями вооруженных формирований Украины», — рассказал Филипоненко.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Молодежное. Представитель УНМ ЛНР отметил, что после уничтожения дрона-корректировщика подразделения ВСУ были вынуждены прекратить обстрел гражданской инфраструктуры Молодежного.

Ранее сообщалось, что над южной окраиной Донецка был сбит беспилотник ВСУ.