Диетолог прокомментировал слухи о вреде салата из огурцов и помидоров

Москва, 14 марта. Вред салата из помидоров и огурцов оценил российский диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Свое мнение врач оставил на YouTube-канале.

Специалист напомнил, что в течение дня человек употребляет разные продукты, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте в течение нескольких часов или даже суток. Вся еда смешивается в организме после приема пищи, поэтому можно употреблять и огурцы, и помидоры.

Богатая овощами и фруктами диета поможет снизить риск развития многих хронических заболеваний. Максимально эффективными считаются листовые овощи, в том числе капуста, салат и шпинат. К полезным фруктам относятся богатые бета-каротином и витамином С растения, например, цитрусовые и морковь. В день необходимо съедать пять порций фруктов и овощей, считают специалисты.