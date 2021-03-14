Минздрав Узбекистана изменил правила въезда в страну для туристов

, 14 марта. Туристам больше не придется сдавать тест на коронавирус по приезде в Узбекистан. Нововведение одобрила спецкомиссия по борьбе с COVID-19 в стране.

Согласно новым правилам, путешественники смогут пересекать границы Узбекистана только при наличии отрицательного результат теста на коронавирус. Исследование необходимо провести не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Положительная динамика по коронавирусу в Узбекистане позволила властям страны ослабить ограничительные меры по нераспространению заболевания. Массовые мероприятия и круглосуточную работу точек общепита разрешили в стране.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для применения в Узбекистане в середине февраля 2021 года. Медики планируют привить от заболевания порядка семи миллионов человек в течение этого года.