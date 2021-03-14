Медики подключили к аппарату ИВЛ пострадавшего от взрыва в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 14 марта. Врачи госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва в городе Усть-Джегута. Состояние одного из них оказалось настолько тяжелым, что его подключили к аппарату ИВЛ.

Речь идет о 25-летнем мужчине, у которого диагностировали ожоги около 65% тела и дыхательных путей. Пострадавшего пришлось ввести в состояние искусственной комы, сообщил источник ФАН в медицинских кругах.

Накануне в одном из городских пунктов выдачи товара популярного онлайн-сервиса произошел взрыв газа. После хлопка начался пожар. В медучреждения были доставлены пять человек с ожогами разной степени тяжести.