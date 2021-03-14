Вильфанд объяснил, стоит ли бояться глобального потепления

Москва, 14 марта. Людям не стоит бояться глобального потепления, заметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Два фактора оказывают влияние на состояние климата: природный и антропогенный. Согласно наблюдениям специалистов, на потепление скорее всего будет влиять второй. Вильфанд сообщил об этом в комментарии «Российской газете».

В то же время природные условия все меньше влияют на изменения климата. Даже если концентрация парниковых паров будет сильно увеличиваться, то изобретут средства защиты. При этом потепление станет неизбежно. Однако бояться этого не стоит, так как с большей вероятностью к концу тысячелетия зима в Северном полушарии сократится всего до двух месяцев, сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Мнение, что продолжительность лета увеличится до шести месяцев, высказали ученые из Китая. Гипотезу оценил геофизик, метеоролог Сергей Смышляев в комментарии Федеральному агентству новостей.