Телезрители спорят, кто из персонажей покинет шоу «Маска»

Москва, 14 марта. Российские телезрители решили, что в новом выпуске шоу «Маска» должны разоблачить человека, который скрывается за костюмом Банана.

Каждое воскресенье любители шоу «Маска» собираются у экранов и наслаждаются веселыми выступлениями участников. Зрители гадают, кто же покинет проект на этот раз. В прошлых выпусках из программы вылетели продюсер Иосиф Пригожин, он скрывался за костюмом Ананаса, гимнастка Светлана Хоркина (Черная Пантера) и певица Азиза (Пингвин).

Издание Teleprogramma провело опрос среди читателей, предложив им решить судьбу участников. По мнению большинства, главным кандидатом на вылет стал Банан, за него проголосовали 34% респондентов. На втором месте находится Розовая Пантера (17%), далее следует Неваляшка (12%). По 5% голосов получили остальные участники.

Ранее сообщалось, что российская и узбекская певица Азиза обратилась к поклонникам в Instagram после ухода из проекта «Маска». Артистка заявила, что проявила слабость, когда расплакалась прямо на сцене. Она попросила прощения у фанатов за свое поведение. Звезда добавила, что лелеяла мечту добраться до финала передачи, но ей это не удалось.