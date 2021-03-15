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Рабочий из Пензенской области до смерти забил коллегу за безделье

Рабочий из Пензенской области до смерти забил коллегу за безделье

Пенза, 15 марта. Отлынивание от работы послужило поводом для убийства человека в Пензенской области. Информацией о преступлении поделилась пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Обвиняемый в компании отца и его приятеля производили ремонт в нежилом помещении одного из сел Камешкирского района. В ходе работы мужчины начали распивать спиртные напитки. Пока отец злоумышленника находился в соседней комнате, между ним и третьим рабочим возник конфликт. 36 -летний обвиняемый упрекнул 51-летнего друга отца в том, что тот не выходил на работу, пока злоумышленник отбывал административный арест. Словесная перепалка переросла в драку. От множественных ударов руками и ногами по голове и телу потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, 36-летний мужчина позвонил в полицию.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что ревнивый калининградец сломал сожительнице ногу рулоном обоев из-за ее трехдневного отсутствия дома.

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