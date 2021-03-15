Рабочий из Пензенской области до смерти забил коллегу за безделье

Пенза, 15 марта. Отлынивание от работы послужило поводом для убийства человека в Пензенской области. Информацией о преступлении поделилась пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Обвиняемый в компании отца и его приятеля производили ремонт в нежилом помещении одного из сел Камешкирского района. В ходе работы мужчины начали распивать спиртные напитки. Пока отец злоумышленника находился в соседней комнате, между ним и третьим рабочим возник конфликт. 36 -летний обвиняемый упрекнул 51-летнего друга отца в том, что тот не выходил на работу, пока злоумышленник отбывал административный арест. Словесная перепалка переросла в драку. От множественных ударов руками и ногами по голове и телу потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, 36-летний мужчина позвонил в полицию.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что ревнивый калининградец сломал сожительнице ногу рулоном обоев из-за ее трехдневного отсутствия дома.