Директор пензенской школы назвал ложью информацию о поборах с родителей

Пенза, 15 марта. Распространенная в СМИ информация о принуждении родителей учеников школы №78 города Пензы «скидываться» на покупку портретов Владимира Путина и Ивана Белозерцева не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ФАН рассказал директор образовательного учреждения Юрий Каленов.

По словам руководителя школы, ничем не примечательный инцидент искусственным образом был раздут до громадных масштабов. Никто из педагогического состава о сборах на покупку портретов не знал, так как данное мероприятие было организовано родительским комитетом. Более того, речь шла не о покупке изображений руководителей страны и области, а об их распечатке.

«То, что сейчас происходит — это ложь. Узнав об инциденте из интернета, мы сразу же провели служебную проверку, в ходе которой было установлено, что наш учитель начальных классов в устной форме попросила представителей родительского комитета помочь с оформлением тематического стенда в классе. Позже председатель этого комитета бросила в их общий чат информацию, что нужно распечатать портреты Путина, Белозерцева, а также гимн России и гимн Пензенской области. Никого из учителей в этом чате не было, то есть это именно инициатива председателя родительского комитета. Кто-то из них даже откликнулся, мол, давайте я распечатаю. Это и есть вся история. Школа же никаких финансовых средств с родителей не собирала. Она у нас абсолютно новая и ни в чем не нуждается», — сообщил ФАН Юрий Каленов.

Также директор заметил, что изготовление тематического стенда, в котором содержится информация о государственном устройстве — это важная часть учебно-воспитательного процесса в любой школе.

«Если мы говорим сейчас про заполнение стендов, то такая практика применяется в каждой школе. Это уголок, в котором содержится информация о государственном устройстве. Составление и изучение таких стендов является важной частью воспитательной работы в любом образовательном учреждении. Никакой политической подоплеки здесь нет и быть не может», — резюмировал собеседник.

Проверка регионального Министерства образования, которую приказал провести губернатор области Иван Белозерцев, также ничего незаконного в действиях школы не выявила.

«Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было», — сообщила о результатах проверки пресс-служба Минобра.

Свою позицию по данной проблеме выразил и Министр образования области Александр Воронков. Он подтвердил, что составление тематических стендов — это коллективная работа, направленная, прежде всего, на воспитание обучающихся.

«Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе, посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. Это самый эффективный метод достижения образовательных результатов», — цитирует слова Воронкова пресс-служба.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензу из Москвы переедет «Аллея правителей России», созданная известным отечественным скульптором Зурабом Церетели.