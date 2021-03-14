Российские дипломаты заявили о готовности сотрудничать с ЕС во всех сферах

Москва, 14 марта. Россия открыта к взаимодействию с Евросоюзом во всех сферах на равноправной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, позиция российского руководства не зависит от заявлений европейских политиков. Москва готова сотрудничать с Брюсселем на основе взаимоуважения.

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер ранее в ходе диалога с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил о необходимости пересмотреть стратегию, применяемую Европейским союзом в отношении России.

«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе», — отметила представитель российского дипведомства.

Мария Захарова добавила, что в последнее время Москва получает немало просьб дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл.

Ранее сообщалось, что спикер МИД России заявила о возможной блокировке IT-компаний Запада по всему миру.