«Никшич подтвердит выбор граждан Черногории» — интервью с фаворитом гонки за пост мэра

Белград, 14 марта. Сегодня в Никшиче, индустриальном центре и втором по величине городе Черногории, проходят муниципальные выборы. Согласно соцопросам на них лидирует Марко Ковачевич — представитель коалиции «За будущее Черногории», которая набрала на прошлогодних парламентских выборах наибольшее число голосов.

В эксклюзивном интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей депутат Народной Скупщины (парламента) Черногории Марко Ковачевич объяснил, почему вокруг выборов за пост мэра Никшича такой ажиотаж, и какое они имеют значение для будущего страны и развития отношений с Россией.

— Итак, первый вопрос. Как бы Вы объяснили российским читателям важность выборов в Никшиче? Почему их называют судьбоносными?

— Прежде всего, это будут первые выборы в Черногории после голосования 30-го августа, на котором мы на государственном уровне сменили власть. Это произошло впервые в истории страны, когда власть сменилась именно по итогу выборов. Поэтому Никшич, в свою очередь — подтверждение этой победы. Это проверка настроений граждан Черногории: было ли то, что произошло 30-го августа, случайностью или стратегическим и сущностным выбором граждан. Никшич всегда был лакмусовой бумажкой для всей Черногории.

— Может ли это быть как-то связано с тем, что Никшич — это город под особенно сильным контролем президента Мило Джукановича?

— Да, это город, который был под сильным контролем Джукановича и его служб. Город, откуда сам Джуканович родом. Поэтому в течение последних 10 лет настроения народа всегда были против режима и власти, однако с помощью различных коррупционных афер, подкупа депутатов и тому подобному ему удавалось удержать власть в городе.

— Существует ли сейчас угроза кражи голосов со стороны Демократической партии социалистов, что бывало и раньше?

— Сейчас ее нет, так как, безусловно, более убедительной является победа оппозиционных сил на местном уровне. Настроения изменились после 30-го августа, поэтому больше никто не будет пытаться сделать что-либо подобное и перейти на сторону Демократической партии социалистов, если они проиграют выборы. А народ — это те, у кого есть, так скажем, функция контроля. Люди больше не потерпят таких выходок.

— Что показывают социологические опросы? Есть ли у вас шансы на победу?

— В начале кампании мы поставили цель — наша коалиция должна была стать сильнее той, которую возглавляет Демократическая партия социалистов. Мы достигли этой цели: мы стали сильнее их, мы получили более 40% поддержки и сейчас идем к тому, чтобы одержать полную победу.

— А что кардинально изменится после выборов?

— После выборов станет ясно, что граждане Черногории действительно выбрали для себя новое будущее, выбрали изменения и навсегда распрощались с Демократической партией социалистов, которая все это время ссорила Черногорию с ее традиционными партнерами — прежде всего, с Сербией и Россией. Следовательно, это должно привести к изменению подхода, улучшению отношений. Особенно если победу одержит коалиция «За будущее Никшича», во главе которой я нахожусь здесь, в городе. Это будет неким показателем для всей Черногории — в каком направлении мы движемся.

— Что вы думаете о предложении заместителя председателя Парламента Страхиньи Булайича о формировании дружественной депутатской группы для взаимодействия с Госдумой РФ? Есть ли шанс улучшения отношений с Россией?

— Я, как депутат, полностью поддерживаю инициативу заместителя председателя Парламента и заместителя председателя «Новой сербской демократии». В качестве главы города в будущем я буду стараться установить контакт и наладить сотрудничество с многими российскими городами, и даже стать побратимами — в той мере, в которой это от нас зависит. Во всем, что зависит от «Новой сербской демократии» и от нашей коалиции, мы будем содействовать улучшению отношений с Российской Федерацией во всех смыслах.

— Будучи промышленным центром Черногории, пострадал ли Никшич от введения Подгорицей санкций против России и может ли город получить пользу от возобновления отношений с Москвой?

— Никшич за последние 30 лет потерял практически все из-за неудачной приватизации бывших промышленных гигантов, которую провела Демократическая партия социалистов, поэтому у города не осталось какой-либо отрасли промышленности, на которую бы могло повлиять то, что мы ввели санкции против России.

Однако от улучшения наших отношений с Российской Федерацией Никшич может получить много выгоды. Мы постараемся, чтобы была польза и для Никшича, и для самой Российской Федерации и ее городов, с которыми мы будем устанавливать контакты и налаживать сотрудничество. Демократическая партия социалистов попросту закрыла и Никшичу и всей Черногории огромное пространство за прошедшие 10 лет. Поэтому мы планируем открыть его и начать сотрудничество с Россией, которая является партнером исключительного значения для всех стран мира, не говоря уже о Черногории. У нее с Россией длинная история отношений, Черногория от России исторически зависела.

— Как бы Вы прокомментировали ряд нападок со стороны ваших противников и инцидентов, которые произошли во время предвыборной кампании? Со стороны так называемых «комитов», например…

— Демократическая партия социалистов осознает, что проигрывает выборы, и поэтому встает в позицию жертвы, что должно создать некий конфликт и привести к хаосу, в котором они лучше всего себя чувствуют. Таким образом они надеются извлечь что-то для себя из этой ситуации: или смягчить поражение, или попробуют победить, или даже отменить выборы. Однако мы были абсолютно спокойны и не отвечали на провокации. Нам удалось повлиять на определенные перестановки в полиции в Никшиче, поэтому мы ждем день выборов спокойно. Мы не будем способствовать разжиганию напряженности и конфликтов. И просто отпразднуем победу вечером 14-го марта вместе со всеми гражданами Никшича.

— Вы были наблюдателем на выборах в России в 2018 году. Как считаете, что-то из их формата может быть полезным и для Черногории?

— Те выборы были очень прозрачные и открытые. И это был один из выборных процессов, где мне удалось побывать в качестве наблюдателя, которым я был больше всего удовлетворен. Думаю, что Россия — более свободная страна, чем то, как ее представляют многие. Даже намного свободнее — и сам процесс выборов гораздо прозрачнее. В него вовлечены больше наблюдателей, чем в некоторых западных странах. Я думаю, что люди недостаточно знают о России, и поэтому у них есть стереотипы и предрассудки, с которыми они выступают по отношению к ней. Я бы посоветовал каждому поехать и стать наблюдателем на любых выборах, которые проводятся в России, и увидеть, что это действительно процесс, в котором граждане показывают свободное волеизъявление.