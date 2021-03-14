Полиция в Бельгии разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом

Брюссель, 14 марта. Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы. В результате 11 полицейских получили ранения, против демонстрантов применили спецсредства.

Правоохранители использовали водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») в Бельгии.

Столкновения с полицией произошли в городе Льеже. В агрессии со стороны демонстрантов ранения получили 11 стражей порядка. В ходе протестной акции задержаны десятки человек.

Власти сообщают, что провокаторы устроили погромы. Участники акции разбили витрину McDonald’s в центре города и припаркованные около него автомобили. Под прицел вандалов попали несколько остановок транспорта, витрины магазинов. Кроме того, активисты забросали камнями отделения полиции и мэрии Льежа. Митинги в Бельгии начались после того, как в Сети появилось видео задержания полицейскими молодой девушки африканского происхождения.

Десятки тысяч женщин устроили акцию протеста в Индии 8 Марта, сообщал ранее ФАН. Они колонной направились в столицу, чтобы продемонстрировать свою силу в Международный женский день. Женщины требовали отменить фермерские законы.