Саратовские тротуары отремонтируют на 800 млн рублей

Саратов, 14 марта. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что в 2021 году на ремонт городских тротуаров будет потрачено 800 миллионов рублей.

«Надеюсь, что через такие решения мы сможем сделать Саратов красивым, чистым и благоустроенным. Чтобы там было приятно жить. А это значит, что люди не будут уезжать. Гости будут приезжать и оставаться, и, конечно, многие захотят развивать у нас производство. Никто не поедет в неблагоустроенный город, где разломанные тротуары и нет дорог. По дорогам поговорим, кстати, несколько позже. Этим вопросом мы тоже занимаемся, в том числе и развязками», — рассказал Володин.