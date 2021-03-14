Саратовские тротуары отремонтируют на 800 млн рублей

Саратов, 14 марта. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что в 2021 году на ремонт городских тротуаров будет потрачено 800 миллионов рублей.
«Надеюсь, что через такие решения мы сможем сделать Саратов красивым, чистым и благоустроенным. Чтобы там было приятно жить. А это значит, что люди не будут уезжать. Гости будут приезжать и оставаться, и, конечно, многие захотят развивать у нас производство. Никто не поедет в неблагоустроенный город, где разломанные тротуары и нет дорог. По дорогам поговорим, кстати, несколько позже. Этим вопросом мы тоже занимаемся, в том числе и развязками», — рассказал Володин.
Пенсионерка Татьяна Ермилова рассказала корреспонденту ФАН, почему надеется на качественный ремонт саратовских тротуаров.
«У меня большие проблемы с ногами, хочется, чтобы ходить было удобно. Особенно плохо с тротуарами в исторической части города. На Садовой можно получить несколько переломов, выбоина на выбоине. В прошлом году многое отремонтировали, хочется, чтобы и в этот раз было не хуже», — отметила пенсионерка.
Ранее стало известно, что Саратовская область получит федеральные дотации. Дефицит регионального бюджета составляет около 13 млрд рублей.