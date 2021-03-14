Два человека скончались в Гонконге после вакцинации от COVID-19

Гонконг, 14 марта. Обе жертвы страдали хроническими заболеваниями, они были госпитализированы после сделанной прививки от коронавируса.

Потерпевшие прошли вакцинацию в начале марта, а через неделю попали в больницу с обострениями, сообщили на сайте департамента здравоохранения города.

Скончался 80-летний мужчина, болевший диабетом и гипертонией и недавно перенесший инсульт. Смерть наступила из-за ишемической болезни кишечника. Мужчину в критическом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, но спасти пациента врачам не удалось.

Второй жертвой вакцинации стал 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Спустя несколько дней после прививки Coronavac мужчина внезапно потерял сознание в метро, его срочно отвезли в больницу Kwong Wah, где неделю тщетно боролись за жизнь пациента.

Программа вакцинации от коронавируса в городе официально началась 26 февраля. Согласно сообщению ведомства, по состоянию на 13 марта, первую дозу вакцины получили около 177 тысяч местных жителей. Всего за время эпидемии в Гонконге зарегистрировали 11 257 случаев заражения, 203 человека скончались.

Еще одна смерть после вакцинации зафиксирована на Украине. Как сообщал ФАН, сержант ВСУ умерла после прививки индийским препаратом Covishield.