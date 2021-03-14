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Иосиф Пригожин предложил идею песни для сборной России на Олимпийских играх

Иосиф Пригожин предложил идею песни для сборной России на Олимпийских играх

Композиция певицы Валерии «Часики» может стать подходящей альтернативой для российской сборной на Олимпийских играх. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал новости о проблемах с выбором композиции для исполнения вместо гимна для российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Часики» возьмите!», — предложил муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин пояснил, с чем именно связана его идея такой альтернативы.

«Там же гендерное равенство. Что еще можно предложить? Я даже не знаю, правда», — сказал он.

В завершение Пригожин указал на серьезность положения, в котором находятся спортсмены нашей сборной на Олимпийских играх из-за запрета на использование гимна Российской Федерации.

«Мы же видим, что идет война. Достаточно серьезная. В этой связи нужно понимать, что такие обстоятельства, в рамках которых мы живем. Значит, нужно найти какую-то песню. Трудно сказать», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал Федеральному агентству новостей о том, как «сломали» его сына Арсения.

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