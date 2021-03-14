Иосиф Пригожин предложил идею песни для сборной России на Олимпийских играх

Композиция певицы Валерии «Часики» может стать подходящей альтернативой для российской сборной на Олимпийских играх. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал новости о проблемах с выбором композиции для исполнения вместо гимна для российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Часики» возьмите!», — предложил муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин пояснил, с чем именно связана его идея такой альтернативы.

«Там же гендерное равенство. Что еще можно предложить? Я даже не знаю, правда», — сказал он.

В завершение Пригожин указал на серьезность положения, в котором находятся спортсмены нашей сборной на Олимпийских играх из-за запрета на использование гимна Российской Федерации.

«Мы же видим, что идет война. Достаточно серьезная. В этой связи нужно понимать, что такие обстоятельства, в рамках которых мы живем. Значит, нужно найти какую-то песню. Трудно сказать», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал Федеральному агентству новостей о том, как «сломали» его сына Арсения.