Москва, 14 марта. Австрийский актер театра и кино Вольфганг Черни признался ФАН, что пока что кардинально не думал о получении гражданства Российской Федерации. Но все возможно.

Уроженец Вены, который в последнее время много работает в нашей стране, поделился своим видением вопроса о получении второго гражданства.

«Я гражданин Австрии, конечно же, и у меня есть вид на жительство в России, потому что моя жена Виктория — русская, — отметил Черни. — Я могу и здесь работать, и там работать. Для меня большой разницы нет».

По словам собеседника ФАН, он, естественно, любит свою страну, свою родину, но ему очень нравится и в РФ.

«Австрийский паспорт — тоже круто, — сказал актер. — А здесь я пока жду, так как получить гражданство России еще невозможно. Но об этом я еще и не думал, если честно. Потому что и так могу работать у вас. На данный момент здесь — мой центр жизни».

В заключение австрийский актер признался, что больше всего ему в нашей стране нравится «хорошее русское гостеприимство».

В конце февраля стало известно, что сербский киноактер Милош Бикович, тоже в последние годы часто снимающийся в РФ, согласно указу Владимира Путина, получил российское гражданство.

Ране Вольфганг Черни рассказал, что благодаря своей супруге Виктории начал отмечать Международный женский день.