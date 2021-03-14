Энергетик перечислил угрозы для Украины после запуска «СП-2»

Москва, 14 марта. Украина не исчезнет после запуска трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на все заявления киевских властей. Об этом сообщил эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич.

Заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко недавно сообщила, что остановка строительства проекта «СП-2» крайне важна для Киева.

Комментируя указанное заявление, Дмитрий Марунич сказал, что президент Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Соответственно, его подчиненные придерживаются аналогичной позиции.

«Конечно же, Украина не исчезнет после того, как будет запущен «Северный поток — 2», она просто потеряет какие-то объемы выручки от транзита российского газа. С моей точки зрения, это совершенно логичное следствие той антироссийской политики, которую Киев демонстрирует уже на протяжении многих лет», — заявил эксперт.



Киевские власти также потребовали от Соединенных Штатов введения новых санкций по «СП-2». Однако никаких существенных изменений в позиции новой администрации США не произойдет, считает Марунич. Трубопровод для Госдепа будет элементом противостояния с Россией.

Как стало известно ранее, ограничения против «Северного потока — 2» могут сыграть злую шутку для Белого дома.