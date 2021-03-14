Мария Захарова оценила визит болгарского журналиста с кинжалом к зданию МИД

Москва, 14 марта. Мужчины должны держать себя в руках. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит болгарского журналиста Бориса Анзова к зданию ведомства.

Телеведущий Владимир Соловьев во время беседы с Захаровой рассказал, что болгарский журналист в сопровождении друзей «прискакал» к министерству на черном коне и с кинжалом, чтобы «сделать ей предложение». Анзов написал в Instagram, что хотел поздравить спикера МИД с Международным женским днем, однако она не появилась, поэтому мужчины «станцевали и ушли».

«Что я могу сказать? Я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — сказала Захарова.

Анзов позже рассказал, какой танец планировал показать представителю внешнеполитического ведомства.