Симферополь, 14 марта. Экономическое партнерство Китая с Крымом вышло на новый уровень. Российский полуостров посетил глава Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай.

Китайские инвесторы выразили желание вернуться в Крым через десять дней для заключения соглашений и пригласили местных бизнесменов к диалогу. Посещение полуострова делегацией из КНР стало важным событием, так как раньше бизнес Поднебесной старался дистанцироваться от «крымского вопроса».

Не исключено, что к сотрудничеству с Крымом китайский бизнес подтолкнула недавняя ситуация с украинским заводом «Мотор Сич». Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявила о возвращении предприятия, в которое уже вложены деньги китайских инвесторов, в госсобственность.

Пекин отлично понимал, как воспримут в Киеве приезд делегации в Крым. Однако визит состоялся, и Китай показал, что готов «наказать» Украину за самоуправство, проявленное с заводом «Мотор Сич».

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин ранее рассказал о последствиях национализации «Мотор Сич». По его словам, любая страна после этой ситуации откажется от экономического сотрудничества с Украиной.