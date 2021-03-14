Военный эксперт рассказал о российском куполе ПВО на Дальнем Востоке

Москва, 14 марта. Россия планомерно укрепляет потенциал противовоздушной обороны в дальневосточном регионе страны. Об этом рассказал военный эксперт Антон Лавров.

В интервью «Известиям» он напомнил, что на этой неделе Минобороны РФ провело учения на Курильских островах, в ходе которых отрабатывалась переброска и стрельбы новейших комплексов ПВО С-300В4 и С-400 «Триумф».

Лавров отметил, что зенитно-ракетные полки на Камчатке и Сахалине восстановлены недавно и уже формируют надежный купол ПВО над всем российским Дальним Востоком, но эти усилия необходимо продолжать.

«Нужно увеличивать контингент. Дальний Восток — приоритетное направление, там происходит непосредственное соприкосновение с американцами, рядом Япония, поэтому наращивать ПВО необходимо», — сообщил эксперт.

Он уверен, что, помимо дальнобойных С-400, на Сахалине и Курильских островах следует дислоцировать современные зенитные системы средней и малой дальности для гарантии запрета любого несанкционированного доступа в воздушное пространство РФ.

Ранее сообщалось, что в приобретении российских ЗРК С-400 «Триумф» заинтересован ряд иностранных государств.