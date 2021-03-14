Названы основные критерии выбора банка для ипотеки

Москва, 14 марта. Ключевым показателем для жителей России при выборе кредита на жилье является уровень процентной ставки, следует из исследования «Райффайзенбанка».

Данный показатель выступает основным для 92% граждан. Еще 73% оценивают надежность самой кредитной организации, а для 55% важно дальнейшее комфортное обслуживание кредита, контактность службы поддержки и наличие простого способа погасить задолженность. Еще 42% выбирают для ипотеки свой зарплатный банк. Также 24% ориентируются на рекомендацию друзей, сообщает РИА Новости.

Две трети граждан считают важным возможность подать документы на ипотеку онлайн, а 38% — скорость рассмотрения заявки. Также при оформлении жилищного кредита 79% россиян обращают внимание на размер ежемесячного платежа чаще, чем на срок выплат. Аналитики отмечают, что тенденция «платить меньше, но дольше» популярна не первый год.

Опрос среди крупнейших банков показал, что в текущем году россияне сохранят спрос на рефинансирование ипотеки на уровне прошлого года. По данным банка «Зенит», это объясняется улучшением продуктового ряда и упрощением кредитных требований.