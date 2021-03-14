Школьницу из Башкирии на пешеходном переходе сбила отечественная легковушка

Уфа, 14 марта. Пострадавшую в аварии девочку доставили в больницу. Она переходила дорогу по регулируемому переходу и попала под колеса машины.

Пятиклассница пострадала в результате ДТП в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Девочка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал отечественный легковой автомобиль «Богдан-2110». Школьницу госпитализировали, сейчас она находится в больнице.

Полиция начала разбирательство по факту происшествия. Причины аварии устанавливаются.

Ранее A42.RU сообщал о ДТП, в котором перевернулся автобус для перевозки детей. Он столкнулся с легковой машиной на трассе.