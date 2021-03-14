Летучая восстанавливается в испанской клинике после COVID-19

Мадрид, 14 марта. Телеведущая Елена Летучая после коронавируса решила восстановить здоровье в испанской клинике, где проходит курс детокса.

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» рассказала подписчикам в Instagram, что COVID-19 перенесла в относительно легкой форме. Летучая болела три недели, а затем еще несколько дней из-за плохого самочувствия не выходила из дома.

«Но ощущения все равно были ужасные — слабость, пот рекой, сильнейшие мигрени», — вспомнила она.

Летучая призналась, что до сих пор испытывает последствия болезни: она поправилась, стала плохо спать, при этом сил ни на что не находится.

В испанской клинике телеведущая решила пройти специальный курс, который должен помочь решить проблемы со здоровьем.

«Я прохожу программу детокс, которая поможет очистить организм от всех накопившихся за время болезни токсинов», — уточнила она.

Летучая недавно приняла участие в провокационном проекте фотографа Дмитрия Исхакова. Бывший муж певицы Полины Гагариной хотел привлечь внимание к такой актуальной проблеме, как эйджизм или дискриминация по возрастному признаку.