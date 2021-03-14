Дава намекнул на воссоединение с Ольгой Бузовой

Москва, 14 марта. Популярный певец, танцор и блогер Давид Манукян (Дава) сделал неожиданное заявление о своих чувствах к телеведущей Ольге Бузовой.

Поклонники до сих пор надеются, что Дава и Ольга снова будут вместе, о чем они часто спрашивают звезд в соцсетях. Манукян нарушил молчание, заявив, что всегда хорошо относился к светской львице.

«Любил, и чувства так быстро не проходят. Это жизнь, это отношения, как мы видим, все может произойти», — намекнул он на возможное воссоединение с Бузовой.

Слухи о том, что блогер может сойтись с бывшей возлюбленной ходят и в звездной тусовке. Некоторые даже уверяют, что это случится через пару месяцев. Не исключено, что разрыв был всего лишь пиаром для раскрутки новых композиций Манукяна и Бузовой, пишет Teleprogramma.

Бузова познакомилась с блогером во время съемок клипа на песню «Лайкер». Между молодыми людьми сразу вспыхнули чувства, которые переросли в страстный роман. В январе 2021 года на Мальдивах певица даже вышла замуж за Даву. Однако в том же месяце теледива внезапно объявила о расставании со звездой соцсетей.

По мнению экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева, Ольга «очень сильно достала» Манукяна своим «распутством», у него просто лопнуло терпение. Шоумен уверен, что виновницей всех проблем в этих отношениях была именно Бузова.