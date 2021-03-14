Вернется ли Тайвань в родную гавань? Колонка Сергея Малинковича

Советские люди часто были готовы терпеть любые неудобства и недостатки социалистического строя, будучи уверенными, что войны не будет. До сих пор в России многие готовы с легкостью переносить любые тяготы, замечая при этом: «Лишь бы не было войны!».

Существует ли аналог такой поговорки в Китае, мне неизвестно. Но возможность войны между Китаем и Тайванем при участии США становится все более реальной, а потому пугающей. История вопроса вкратце всем известна. Проиграв воинственным коммунистам Мао, гоминдановцы во главе с диктатором Чан Кайши бежали в 1949 году на Тайвань и объявили себя Китайской Республикой. Социалистический Китай намеревался сразу же покончить с сепаратистами, но помешали США. Весь период холодной войны и первые 20 лет нового века мир живет с понятием «два Китая», но если поначалу Тайвань еще хорохорился, то сегодня Китайскую Республику признает всего 17 небольших государств, а мощь и сила КНР возрастают с каждым годом. Было время, когда материковый Китай подостыл в своем неприятии самозванцев из Тайбэя. Встречались между собой Компартия Китая и «Гоминьдан», политики и государственные деятели, было установлено регулярное авиасообщение между двумя странами. Но в последние годы между китайскими товарищами и нетоварищами вновь заискрило. КНР недвусмысленно дает понять элите Тайваня, что пора возвращаться в родную гавань. Условия можно обсуждать, но… диктовать их будут в Пекине.

«Китай стремится к мирному воссоединению Тайваня с материковой частью страны», — заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн.

Однако, по его словам, силовой метод решения проблемы совсем не исключен.

«Армия КНР готова приметить все средства для обеспечения целостности государства, если попытки мирного воссоединения не приведут к должному результату», — сказал Ли Цзочэн, выступая на собрании по случаю 15-летия принятия китайского закона о борьбе с сепаратизмом.

Китаю лучше поладить с Тайванем, задушить в объятиях, принудить к воссоединению мягкой силой. Но остров противится. Надо признать, что Тайвань достиг больших успехов в экономическом развитии. В мировом экономическом рейтинге эта страна входит в двадцатку по годовому валовому национальному доходу. На душу населения приходится около 13 тысяч долларов. По госрезерву в долларах Тайвань находится на втором месте в мире, уступая лишь Японии. Поэтому никакого желания юридически становиться частью КНР у Тайваня нет. Конечно, на острове есть политические силы, тесно связанные с материковым Китаем и ратующие за дальнейшее развитие таких связей, но вряд ли кто-то рискнет предложить населению отказаться от независимости де-факто.

Между тем не стоит сравнивать успехи крохотного Тайваня и огромного Китая. Китайским коммунистам удалось поставить на ноги, накормить и сделать ведущим игроком мировых политики и экономики огромную страну. Тайвань же при всех его несомненных успехах решал более скромные задачи, при этом десятилетиями пользовался большой помощью США, видевших в острове противовес влиянию КНР. А потом, как водится, США в одночасье сдали Тайвань. Расторгли с ним официальные дипотношения, вывели военные базы. Все это было сделано лишь для того, чтобы сблизиться с Китаем в противостоянии с СССР. Маневр американцев тогда, в 70-х, удался. Но сегодня в треугольнике США — Китай — Россия отношения совсем другие.

Вместе с тем, уходя из Тайваня официально, США сохранили серьезные связи с этой страной в области политики и бизнеса, и в КНР ничего не смогли с этим поделать. И теперь, когда отношения между США и Китаем напряжены, американцы все чаще вспоминают о своем верном и жестоко брошенном друге — о Тайване. Так, на слушаниях в Сенате США глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил о возможном вторжении Китая в Тайвань в ближайшие шесть лет и вытеснении американских военных баз из Азии. В ответ на это в Китае заявили, что тем самым американская сторона старается оправдать раздувание своих военных расходов для присутствия в Азии.

«Некоторые американцы продолжают использовать тайваньский вопрос, чтобы раздуть военную угрозу Китая. Но США ищут предлог для увеличения своих военных расходов», — иронизировал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

На деле же обе страны демонстрируют друг другу военные мускулы, используя бурные волны вокруг злосчастного острова. В среду КНР снова нарушила Тайваньскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) — самолет Shaanxi Y-8 влетел в зону с юго-запада. Это уже пятое вторжение самолета КНР в данную зону в этом месяце. В конце февраля за один день было зафиксировано 11 нарушений ПВО китайскими подразделениями. В свою очередь 11 марта ракетный эсминец США USS John Finn демонстративно прошел через Тайваньский пролив. Это третий раз, когда американский корабль проходит через пролив после президентства Джо Байдена.

«Плавание через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США работе во имя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — в своей манере заявляют американцы.

Базовый военный договор между США и Китаем американцы расторгли в 1979 году, но сохраняется норма о военной помощи стране со стороны Вашингтона. Однако понимают ли США и его союзники, что история, традиции, менталитет китайской нации, ее место и роль на мировой арене никогда не позволят ей смириться с тайваньской аномалией?! Отчаяние Тайваня можно понять — элите и значительной части населения острова в стремлении сохранить статус-кво не на кого надеяться, кроме большого американского папы. Но в Белом доме обязаны реально смотреть на вещи. Китай пойдет на все, чтобы вернуть Тайвань, и при этом он будет в своем праве. Пекин, каким он хочет выглядеть перед миром последние десятилетия, конечно, будет избегать прямых военных действий и, по примеру Гонконга, станет добиваться добровольно-принудительной сдачи Тайваня.

Китайцы — терпеливая нация. Они готовы годами обсуждать условия, вести переговоры, продвигаться шаг за шагом, но капитуляция Тайбэя, по мнению материка, должна быть последовательной и абсолютной. Понимают ли это в США? Полагаю, что в любой американской администрации нет единого мнения по этому вопросу. «Голуби» наверняка предлагают дистанцироваться от многолетнего драматического противостояния Китая и Тайваня и с дальнего берега глядеть, как проект Чан Кайши идет ко дну, как остров окутывает красный туман. «Ястребы» же, невзирая ни на какие издержки, требуют спасти одного из исторических американских союзников в холодной войне. Но им стоит вспомнить, что в результате кульбита США в холодной войне его главным союзником в Азии в те годы стал как раз Пекин, а не Тайбэй. Это было связано в том числе и с альянсом СССР — Индия. Китай в перспективе готов к любому столкновению с любым государством за Тайвань, который он считает своим блудным сыном. А вот до какой степени противостояния готовы дойти в США — неясно. Все же традиции реальной политики говорят нам о том, что США скорее уступят, постараются выговорить длительный переходный период для Тайваня и его «особость», как это произошло с Гонконгом. КНР, вероятно, согласится на такой вариант, но как в реальности будет исполняться подобное соглашение, предсказать трудно.

Как же во всей этой ситуации должна вести себя Россия? С Китаем мы сегодня — стратегические партнеры, с США — враги. Вопрос территориальной целостности для нас отнюдь не праздный. Поэтому в большей или меньшей степени мы должны будем поддержать действия КНР в отношении Тайваня, особенно если они будут филигранны. Но в Азии у нас есть и другие стратегические партнеры и даже друзья — Вьетнам, Лаос, КНДР. А Казахстан и Индия? Их мнение тоже не может быть нам безразлично. Иногда между друзьями приходится выбирать. Необходимость такого выбора крайне нежелательна. Хочется надеяться, что Китай обсудит с ведущими политическими игроками в Азии свои действия в отношении Тайваня. Хотя финал истории в любом случае сомнений не вызывает. Тем легче нам будет поддержать Пекин в решающих действиях по возвращению острова, чем скорее Поднебесная утрясет этот вопрос и с другими своими соседями, с которыми давно дружит Россия. Также нам стоит, оказывая Китаю внятную поддержку в стремлении вернуть Тайвань, напомнить партнеру о не всегда адекватных публикациях некоторых китайских СМИ относительно истории Дальнего Востока. Поддержка со стороны РФ неизбежного процесса возвращения Тайваня в состав КНР — удобный случай для такого рода откровенной дружеской беседы.