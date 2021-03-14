Массовое убийство в Анбаре и нападение на колонну НАТО — что произошло в Ираке 12–13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 12–13 марта и рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Массовое убийство в Анбаре

12 марта неизвестные люди убили целую семью на юге от Тикрита.

Преступники с оружием с глушителями в руках ворвались в три жилых дома в деревне Аль-Бу Дор. Нападавшие были одеты в военную форму. Их лица скрывали маски.

Жертвами стали восемь человек, в числе которых были женщины. 13 марта региональные власти уточнили, что среди убитых — сотрудник силового ведомства, юрист и их близкие.

خلية الإعلام الأمني: منفذي الجريمة هم عناصر من تنظيم #داعش، قاموا بالتسلل إلى قرية البو دور متنكرين بـ”الزي العسكريhttps://t.co/ntYdClfjo0 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 13, 2021

Объединенное оперативное командование установило виновников преступления. Ими оказались боевики «Исламского государства», а также бывший односельчанин жертв. Предположительно, он также связан с террористическим подпольем.

شقيق أحد ضحايا جريمة البو دور جنوب #تكريت يتحدث عن تعرض أخيه المغدور لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الحشد المدعو "أبو سجاد"#العراق pic.twitter.com/4MDbV2yYup — قناة وصال (@Wesal_TV) March 13, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 12 марта заявили об уничтожении двух туннелей «Исламского государства» на западе провинции Анбар.

Укрытия боевиков ИГ обнаружены на границе Ирака и Сирии в районе Эль-Каим.

الحشد الشعبي يدمر نفقين لـ"داعش" في الأنبارhttps://t.co/54ioi2FLzl — sputnik_ar (@sputnik_ar) March 12, 2021

13 марта бойцы «Хашд Шааби» нашли в районе Аль-Карама тайник террористического подполья «Исламского государства». В нем лежали три ракеты, 25 артиллерийских снарядов калибром 120-мм, 10 минометных снарядов с таким же калибром, 16 минометных снарядов калибром 80-мм и 6 минометных снарядов калибром 60-мм. Арсенал боевиков уничтожен на месте.

Одновременно с этим представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о задержании одного из полевых командиров ИГ в округе Ана в провинции Анбар. Еще два террориста были захвачены в провинции Салах эд-Дин.

كما تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار.

وفي ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكم ابطال جهاز مكافحة الإرهاب قبضتهم على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية. pic.twitter.com/RZcMXE74Ud — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 13, 2021

Провинция Ан-Наджаф

В столице провинции Ан-Наджаф начались столкновения протестующих с силовиками.

Стычки произошли рядом со зданием регионального правительства. Правоохранители пытались оттеснить демонстрантов. Ранены 20 человек.

Причиной протестов в Ан-Наджафе стала коррупция. Организаторы требуют отставки губернатора Луэй аль-Ясари и двух его заместителей.

⭕ محافظة النجف .. الآن :



أستمرار إطلاق القنابل الدخانية المسيلة للدموع على ثوار النجف الأشرف الأحرار. pic.twitter.com/XxBpXT0Ga4 — سجى (@saja7_95) March 13, 2021

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Командование курдских формирований Пешмерга 13 марта обвинило «Рабочую партию Курдистана» (РПК) в диверсии.

Автомобиль военного ведомства официального Эрбиля подорвался на взрывном устройстве в округе Суран. Один из военнослужащих Пешмерга убит, еще один ранен.

В нападении обвиняют РПК, у которой в последнее время сильные разногласия с Эрбилем.

أربيل تتهم "العمال الكردستاني" بزرع عبوة ناسفة أدت لمقتل عنصر من البشمركة https://t.co/GhxqLglhQW — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) March 13, 2021

Провинция Дахук

Турецкая авиация нанесла удар по горному хребту Курзар.

Самолеты ВВС Турции атаковали район Аль-Амадия. Данных о раненых и погибших нет.

По словам очевидцев, местные жители начали покидать дома, опасаясь новых бомбардировок.

Провинция Найнава

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило о задержании высокопоставленного террориста.

Рейд прошел в уезде Зуммар. Разведчики поймали боевика ИГ с позывным Абу Карим. В операции были задействованы бойцы 3-го пехотного полка 15-го корпуса.

العراق.. الإرهابي أبو كريم في قبضة الاستخبارات العسكرية - RT Arabic https://t.co/eGplLgNcbrالإرهابي-قبضة-الاستخبارات-العسكرية-نينوى/ — لبوة الغراف ???????? (@la_gh20) March 13, 2021

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Управление по борьбе с преступностью в провинции Бабиль 13 марта рассказало об аресте убийцы 30-летнего мужчины на севере провинции Бабиль.

Инцидент произошел в уезде Аль-Искандер. Муж повздорил со своей супругой, и она ударила его ножом в грудь. Пострадавший скончался в больнице.

По словам соседей, ссоры в семье были регулярными.

القبض على إمرأة قتلت زوجها طعنا بالسكين في بابل https://t.co/4zWBF7QTUb — اذاعة صوت البصرة (@basrachannel) March 12, 2021

Провинция Ди Кар

12 марта в управлении полиции в провинции Ди Кар сообщили о межплеменном конфликте.

Перестрелка между членами разных племен произошла в районе Аль-Джибайш. Бандиты использовали автоматы и пулеметы. Ранен 13-летний ребенок. Его госпитализировали.

إصابة فتى بطلق ناري؛ بعد نشوب نزاع عشائري في قضاء "الجبايش" بمحافظة #ذي_قار.

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Провинция Аль-Кадисия

13 марта в Аппарате национальной безопасности Ирака объявили о нападении на колонну НАТО возле Ад-Дивании.

Грузовики подразделения материально-технического обеспечения сил Международной коалиции направлялись в Багдад. Колонна проезжала мимо птицеводческой фабрики. Сработало взрывное устройство. Погибших и пострадавших нет.

استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الديوانية pic.twitter.com/nOiG1d0D93 — العراق نيوز (@9hL6mqsiaTZzo3Q) March 13, 2021

Провинция Мутанна

Управление полиции в провинции Мутанна 12 марта объяснило причины поджога участника акции протеста в городе Ас-Самава.

В социальных сетях накануне рассказали о том, как спецслужбы сожгли одного из демонстрантов. Новость оказалась фейком. Протестующий пытался подпалить автомобиль силовиков, но сам облился зажигательной смесью.

Акции протеста в Мутанне прошли в четверг. К вечеру начались стычки полиции с демонстрантами, в ходе которых произошел несчастный случай.

⛔️ بالدليل القاطع الجوكرية في المثنى _ السماوة

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المتظاهرين قد تم حرقه من قبل الأجهزة الأمنية, وبناءا على ماتقدم ،،توضح قيادة شرطة المثنى بأن الشخص الذي تعرض للحرق هو من قام برمي النار على إحدى عجلات الأجهزة الأمنية وقد احرق نفسه pic.twitter.com/eG6J6xaAlF — Mustafa Al Iraqi حب الوطن من الايمان (@Mustafa47279560) March 12, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.