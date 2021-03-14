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Массовое убийство в Анбаре и нападение на колонну НАТО — что произошло в Ираке 12–13 марта

Массовое убийство в Анбаре и нападение на колонну НАТО — что произошло в Ираке 12–13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 12–13 марта и рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Массовое убийство в Анбаре

12 марта неизвестные люди убили целую семью на юге от Тикрита.

Преступники с оружием с глушителями в руках ворвались в три жилых дома в деревне Аль-Бу Дор. Нападавшие были одеты в военную форму. Их лица скрывали маски.

Жертвами стали восемь человек, в числе которых были женщины. 13 марта региональные власти уточнили, что среди убитых — сотрудник силового ведомства, юрист и их близкие.

Объединенное оперативное командование установило виновников преступления. Ими оказались боевики «Исламского государства», а также бывший односельчанин жертв. Предположительно, он также связан с террористическим подпольем.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 12 марта заявили об уничтожении двух туннелей «Исламского государства» на западе провинции Анбар.

Укрытия боевиков ИГ обнаружены на границе Ирака и Сирии в районе Эль-Каим.

13 марта бойцы «Хашд Шааби» нашли в районе Аль-Карама тайник террористического подполья «Исламского государства». В нем лежали три ракеты, 25 артиллерийских снарядов калибром 120-мм, 10 минометных снарядов с таким же калибром, 16 минометных снарядов калибром 80-мм и 6 минометных снарядов калибром 60-мм. Арсенал боевиков уничтожен на месте.

Одновременно с этим представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о задержании одного из полевых командиров ИГ в округе Ана в провинции Анбар. Еще два террориста были захвачены в провинции Салах эд-Дин.

Провинция Ан-Наджаф

В столице провинции Ан-Наджаф начались столкновения протестующих с силовиками.

Стычки произошли рядом со зданием регионального правительства. Правоохранители пытались оттеснить демонстрантов. Ранены 20 человек.

Причиной протестов в Ан-Наджафе стала коррупция. Организаторы требуют отставки губернатора Луэй аль-Ясари и двух его заместителей.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Командование курдских формирований Пешмерга 13 марта обвинило «Рабочую партию Курдистана» (РПК) в диверсии.

Автомобиль военного ведомства официального Эрбиля подорвался на взрывном устройстве в округе Суран. Один из военнослужащих Пешмерга убит, еще один ранен.

В нападении обвиняют РПК, у которой в последнее время сильные разногласия с Эрбилем.

Провинция Дахук

Турецкая авиация нанесла удар по горному хребту Курзар.

Самолеты ВВС Турции атаковали район Аль-Амадия. Данных о раненых и погибших нет.

По словам очевидцев, местные жители начали покидать дома, опасаясь новых бомбардировок.

Провинция Найнава

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило о задержании высокопоставленного террориста.

Рейд прошел в уезде Зуммар. Разведчики поймали боевика ИГ с позывным Абу Карим. В операции были задействованы бойцы 3-го пехотного полка 15-го корпуса.

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Управление по борьбе с преступностью в провинции Бабиль 13 марта рассказало об аресте убийцы 30-летнего мужчины на севере провинции Бабиль.

Инцидент произошел в уезде Аль-Искандер. Муж повздорил со своей супругой, и она ударила его ножом в грудь. Пострадавший скончался в больнице.

По словам соседей, ссоры в семье были регулярными.

Провинция Ди Кар

12 марта в управлении полиции в провинции Ди Кар сообщили о межплеменном конфликте.

Перестрелка между членами разных племен произошла в районе Аль-Джибайш. Бандиты использовали автоматы и пулеметы. Ранен 13-летний ребенок. Его госпитализировали.

Провинция Аль-Кадисия

13 марта в Аппарате национальной безопасности Ирака объявили о нападении на колонну НАТО возле Ад-Дивании.

Грузовики подразделения материально-технического обеспечения сил Международной коалиции направлялись в Багдад. Колонна проезжала мимо птицеводческой фабрики. Сработало взрывное устройство. Погибших и пострадавших нет.

Провинция Мутанна

Управление полиции в провинции Мутанна 12 марта объяснило причины поджога участника акции протеста в городе Ас-Самава.

В социальных сетях накануне рассказали о том, как спецслужбы сожгли одного из демонстрантов. Новость оказалась фейком. Протестующий пытался подпалить автомобиль силовиков, но сам облился зажигательной смесью.

Акции протеста в Мутанне прошли в четверг. К вечеру начались стычки полиции с демонстрантами, в ходе которых произошел несчастный случай.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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