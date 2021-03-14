Телефонные аферисты «развели» жителей Красноярска за четыре месяца на 5 млн рублей

Казань, 14 марта. Полиция Татарстана поймала двух злоумышленников, которые обманным путем получили с 32 жителей Красноярска крупную сумму. Аферистам грозит тюрьма.

Горожане пожаловались в полицию на то, что они стали жертвами мошенников. По словам пострадавших, им звонил на мобильный телефон человек, который представлялся стражем правопорядка. Лжеполицейский убеждал, что их родственник якобы стал виновником смертельного ДТП, и предлагал за денежное вознаграждение «уладить вопрос», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Следователи выяснили, что за четыре месяца незаконной деятельности от действий обманщиков пострадали 32 человека. Красноярцы переводили на счет аферистов от 10 до 700 тыс. рублей. Общий ущерб составил около 5 млн 300 тыс. рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых на территории республик Татарстан и Марий Эл. Ими оказались 34-летний ранее судимый мужчина и его 25-летний приятель.

ФАН сообщал, что мошенники обогатились за счет бизнес-леди из Саранска на 127 тыс. рублей.