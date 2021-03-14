Полицейские нашли пропавшую в Ставрополье 12-летнюю девочку

Ставрополь, 14 марта. Пропавшую школьницу нашли живой. Местоположение ребенка было установлено в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Мать подростка накануне обратилась в полицию и сообщила, что ее 12-летняя дочь ушла в магазин в 18:30 и не вернулась домой.

Девочка исчезла в поселке Иноземцево. Сотрудники МВД организовали поиски школьницы. Сегодня стало известно, что пропавшая найдена в Железноводске. С ней все в порядке. Ребенка передали родителям, сообщили в УМВД по Ставропольскому краю.

Два подростка пропали в Петербурге, сообщал ранее ФАН. О пропаже заявила мать 17-летнего юноши. По словам женщины, мальчик уже убегал из дома. Сотрудники правоохранительных органов составили ориентировку для поиска подростка.