Учительница из Волгограда обманула 21 жертву, прикрывшись связью с губернатором

Волгоград, 14 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Основной подозреваемой является 62-летняя учительница.

По версии следствия, злоумышленница находила жертв в школе, там же и проводилась их «обработка». Она смогла убедить пострадавших, что у нее есть выход на губернатора. Фигурантка рассказывала, что якобы ее супруг лично охраняет главу субъекта.

Суть лжи сводилась к тому, что солидные связи помогли ей узнать, как можно гасить кредиты якобы за счет государства. Преподаватель подчеркивала, что якобы действует специальная федеральная программа, однако льготные займы доступны только «избранным». В итоге, после оформления кредитов люди отдавали подозреваемой 80% от суммы. Таковых набралось 21 человек. Как и следовало ожидать, никаких погашений со стороны не было.

Адвокат из Челябинской области стал фигурантом дела о мошенничестве. Потерпевший поверил ему и отдал 350 тысяч рублей, сообщало URA.RU.