Астронавты NASA вернулись на МКС после монтажных работ в открытом космосе

Вашингтон, 14 марта. Астронавты из США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вернулись на Международную космическую станцию после проведения технических работ в открытом космосе.

Американские астронавты провели за бортом МКС почти семь часов. Гловер и Хопкинс выполнили все поставленные задачи. Астронавты осуществили настройку системы охлаждения, заменили антенну беспроводной связи на модуле Unity, а также подключили несколько кабелей снаружи европейского лабораторного модуля Columbus и установили усилитель конструкции на крышке модуля Quest.

"See you back at the airlock."



During an orbital sunrise at the @Space_Station, spacewalkers @AstroVicGlover & @Astro_illini made their way back to the hatch after wrapping up their tasks for today. pic.twitter.com/AXuzrtYXRm — NASA (@NASA) March 13, 2021

По данным пресс-службы NASA, нынешний выход в открытый космос с борта МКС стал 237 по счету. При этом общая продолжительность работ в открытом космосе составила более 62 дней. В 2021 году астронавты совершили четыре выхода за борт МКС.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции продолжается утечка воздуха. В октябре 2020 года члены экипажа МКС обнаружили и заделали одну трещину в модуле. Позднее выяснилось, что их может быть несколько.