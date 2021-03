Астронавты NASA вернулись на МКС после монтажных работ в открытом космосе

Вашингтон, 14 марта. Астронавты из США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вернулись на Международную космическую станцию после проведения технических работ в открытом космосе.

Американские астронавты провели за бортом МКС почти семь часов. Гловер и Хопкинс выполнили все поставленные задачи. Астронавты осуществили настройку системы охлаждения, заменили антенну беспроводной связи на модуле Unity, а также подключили несколько кабелей снаружи европейского лабораторного модуля Columbus и установили усилитель конструкции на крышке модуля Quest.

"See you back at the airlock."



During an orbital sunrise at the @Space_Station, spacewalkers @AstroVicGlover & @Astro_illini made their way back to the hatch after wrapping up their tasks for today. pic.twitter.com/AXuzrtYXRm