Почти 20% россиянок нашли свою любовь в интернете

Москва, 14 марта. Большинство россиян нашли свою вторую половину в интернете или на работе. Такое заявление сделали аналитики сервиса SuperJob на основе проведенного исследования.

Каждая пятая жительница России встретила своего возлюбленного в Сети. Это же место для знакомства выбрали только 11% мужчин в России. Примерно 15% жителей страны нашли вторую половину на работе. Еще 7% опрошенных нашли пару в компании общих друзей.

Только 4% респондентов назвали общественные пространства или компании друзей удачными местами для знакомства. Еще 6% опрошенных готовы искать любовь в любом месте. Порядка двух тысяч человек в возрасте от 18 лет приняли участие в опросе.

Российским мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам, выяснили аналитики SuperJob. Среднестатистическому россиянину нужно для комфортного проживания 187 тыс. руб. в месяц, в то время как представительницы прекрасного пола были бы довольны ежемесячной суммой в 146 тыс. руб.