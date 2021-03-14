Диетологи озвучили правила вакцинации от COVID-19 в Великий пост

Москва, 14 марта. Вакцинация от коронавирусной инфекции в период Великого поста возможна при соблюдении нескольких правил, считают врачи-диетологи.

Православные христиане, решившие соблюдать пост, могут привиться от COVID-19 при условии, что в организм поступают все необходимые белки, витамины и минеральные вещества, несмотря на ограничения в еде. Сбалансированное питание является важным условием для вакцинации.

Есть два вида поста — строгий и нестрогий. При втором виде ограничений в организм поступают все виды питательных веществ, животные белки заменяются на растительные. Если человек не страдает хроническими заболеваниями, то к вакцинации нет противопоказаний.

Строгий пост сопровождается дефицитом различных пищевых веществ, перед началом, вне зависимости от вакцинации, необходимо проконсультироваться с врачом. Если стоит выбор между постом и вакцинацией, лучше выбрать второе, сообщила ТАСС врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева. Пост — это не только ограничения в еде, пояснила специалист.

В преддверии Великого поста, который в этом году начинается в понедельник, 15 марта, православные христиане встречают Прощеное воскресенье. В этот день верующие искренне просят прощения у близких, в храмах проходят богослужения.