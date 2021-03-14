Подготовка к выборам и ответ России на резолюцию ООН — что произошло в ЦАР 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 13 марта 2021 года.

Обеспечение безопасности избирательного процесса

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что приближающийся день парламентских выборов продемонстрирует прогресс, который совершила страна за последние месяцы.

«Армия, жандармерия и полиция проделали большую работу по обеспечению безопасности. День выборов должен продемонстрировать огромный прогресс, достигнутый Центральноафриканской Республикой на пути к миру», — написал политик в Twitter.

Les FACA, la gendarmerie et la police ont effectué un grand travail afin d'assurer la sécurité. Le jour du scrutin doit démontrer l'énorme progrès que la République centrafricaine a réalisé sur le chemin de la paix à travers le pays — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 13, 2021

Аналогичное мнение выразил независимый эксперт от Организации Объединенных Наций по правам человека в ЦАР Яо Агбесте. Он добавил, что правительственные войска и их союзники добились впечатляющих успехов в борьбе с бандитами.

«Россия и Руанда оказали большую поддержку в восстановлении мира на территории республики», – подчеркнул эксперт ООН.

Vous avez entendu: «Au moment où nous sommes, on peut dire que le territoire centrafricain est dégagé à 80%» Guy Kilys Opondo, commissaire de police.

Il reste les 20% que les #FACA, #FDS, et #Allies #Russes et #Rwandais vont bientot recuperer. pic.twitter.com/NkLYJdfYhJ — Unite-Dignite-Travail (@CoeursUnisRDC) March 13, 2021

Миротворческая миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) представила план обеспечения безопасности на выборах. «Голубые каски» намерены отправить 500 человек в район города Йалинга на востоке страны.

Представитель международной организации Абелазиз Фалла уточнил, что больше никуда послать военный контингент не получится. Все остальные силы отвечают за транспортировку избирательных материалов.

#ElectionsRCA A la veille du scrutin législatif du dimanche 14 mars, l’Etat-major conjoint de Bangui #MINUSCA a organisé ce samedi une patrouille sécuritaire à travers la capitale. Objectif: dissuader et rassurer pic.twitter.com/orhkpycoVx — MINUSCA (@UN_CAR) March 13, 2021

Финальные приготовления к выборам

Правительство Центральноафриканской Республики полностью готово к проведению второго тура парламентских выборов. Такое заявление в интервью RFI сделал министр коммуникаций ЦАР Максим Анжа Казаги.

Глава ведомства уточнил, что власти страны извлекли уроки из проведения голосования во время первого тура голосования и усилили меры безопасности.

Législatives en Centrafrique: le gouvernement et l'ANE se veulent rassurants https://t.co/ulqDv7SWoH pic.twitter.com/TjZOaekEgt — RFI (@RFI) March 12, 2021

Международные эксперты высоко оценили подготовку наблюдателей к выборам в ЦАР. Национальное избирательное управление Центральноафриканской Республики (ANE) выдало 307 карточек наблюдателям общественной организации «Мы спасем страну», еще 1500 получили сотрудники НПО Arc-en-ciel.

Представители ANE прошли специальную подготовку у экспертов в области избирательного права. Они хорошо зарекомендовали себя во время первого тура, прошедшего в декабре минувшего года.

«Каждый центральноафриканец, который заботится о будущем страны, может стать наблюдателем на выборах. Главным критерием являются готовность и желание обеспечить проведение честных демократических выборов», — объяснил представитель ANE.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: 307 observateurs pour surveiller les législatives du 14 mars https://t.co/Hkz7Ycenur — 236 News ???????? (@236News) March 13, 2021

Политика

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении российской стороны.

Russia???????? abstained during the vote on a draft SC resolution on #MINUSCA . We unfailingly support the activity of the #BlueHelmets. But we regret that the draft made no reference to the ????????guiding principles of #humanitarian assistance as envisaged by #UNGA resolution 46/182. pic.twitter.com/GfyNzUQsR5 — Russian Mission UN (@RussiaUN) March 12, 2021

Экономика

Министр экономики Феликс Молуа провел инспекцию строительства дороги от аэропорта Банги до Мпоко (PK0) в столице страны. Работы начались три месяца назад и продвигались бы быстрее, если не проблемы с поставками материалов от китайского подрядчика. Особенно остро ощущается дефицит цемента.

Общество

Координатор движения «Сознательное поколение» выразил благодарность российским социологам и лично Максиму Шугалею за проведение исследования общественного мнения в ЦАР. Ален Де-Кома подчеркнул, что работа россиян свидетельствует о том, что республика встала на верный путь развития.

«Когда политикам интересно мнение простых граждан, это признак цивилизованной страны. Спасибо Максиму Шугалею, нашему российскому другу, за его исследование Центральноафриканской Республики. Это укрепляет статус нашего государства», — заявил эксперт.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: « 86% de Centrafricains estiment que Bozizé doit être arrêté et jugé » selon le sociologue russe Maxim Chougaley https://t.co/HAvqJR4a3Y — 236 News ???????? (@236News) March 9, 2021

В столице ЦАР прошло рабочее совещание по утверждению поправок в Семейный кодекс. После принятия документа рабочей комиссией его передадут на рассмотрение Совета министров и депутатов Национального собрания.

12 mars 2021 #RCA | ????Atelier de validation du projet de relecture du Code de la Famille appuyé par @PNUD_RCA

????????Objectif: enrichissement de la version finale du code avant sa transmission à la Commission des textes, au Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale. pic.twitter.com/geJhIe5GuN — PNUD Centrafrique (@PNUD_RCA) March 12, 2021

В Банги прошел семинар для журналистов. В рамках мероприятия обсуждались способы борьбы с призывами к ненависти в прессе и роль СМИ в освещении предстоящих выборов.