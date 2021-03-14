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Подготовка к выборам и ответ России на резолюцию ООН — что произошло в ЦАР 13 марта

Подготовка к выборам и ответ России на резолюцию ООН — что произошло в ЦАР 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 13 марта 2021 года.

Подготовка к выборам и ответ России на резолюцию ООН — что произошло в ЦАР 13 марта

Обеспечение безопасности избирательного процесса

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что приближающийся день парламентских выборов продемонстрирует прогресс, который совершила страна за последние месяцы.

«Армия, жандармерия и полиция проделали большую работу по обеспечению безопасности. День выборов должен продемонстрировать огромный прогресс, достигнутый Центральноафриканской Республикой на пути к миру», — написал политик в Twitter.

 

Аналогичное мнение выразил независимый эксперт от Организации Объединенных Наций по правам человека в ЦАР Яо Агбесте. Он добавил, что правительственные войска и их союзники добились впечатляющих успехов в борьбе с бандитами.

«Россия и Руанда оказали большую поддержку в восстановлении мира на территории республики», – подчеркнул эксперт ООН.

 

Миротворческая миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) представила план обеспечения безопасности на выборах. «Голубые каски» намерены отправить 500 человек в район города Йалинга на востоке страны.

Представитель международной организации Абелазиз Фалла уточнил, что больше никуда послать военный контингент не получится. Все остальные силы отвечают за транспортировку избирательных материалов.

 

Финальные приготовления к выборам

Правительство Центральноафриканской Республики полностью готово к проведению второго тура парламентских выборов. Такое заявление в интервью RFI сделал министр коммуникаций ЦАР Максим Анжа Казаги.

Глава ведомства уточнил, что власти страны извлекли уроки из проведения голосования во время первого тура голосования и усилили меры безопасности.

Международные эксперты высоко оценили подготовку наблюдателей к выборам в ЦАР. Национальное избирательное управление Центральноафриканской Республики (ANE) выдало 307 карточек наблюдателям общественной организации «Мы спасем страну», еще 1500 получили сотрудники НПО Arc-en-ciel.

Представители ANE прошли специальную подготовку у экспертов в области избирательного права. Они хорошо зарекомендовали себя во время первого тура, прошедшего в декабре минувшего года.

«Каждый центральноафриканец, который заботится о будущем страны, может стать наблюдателем на выборах. Главным критерием являются готовность и желание обеспечить проведение честных демократических выборов», — объяснил представитель ANE. 

 

Политика

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении российской стороны.

 

Экономика

Министр экономики Феликс Молуа провел инспекцию строительства дороги от аэропорта Банги до Мпоко (PK0) в столице страны. Работы начались три месяца назад и продвигались бы быстрее, если не проблемы с поставками материалов от китайского подрядчика. Особенно остро ощущается дефицит цемента.

 

Общество

Координатор движения «Сознательное поколение» выразил благодарность российским социологам и лично Максиму Шугалею за проведение исследования общественного мнения в ЦАР. Ален Де-Кома подчеркнул, что работа россиян свидетельствует о том, что республика встала на верный путь развития.

«Когда политикам интересно мнение простых граждан, это признак цивилизованной страны. Спасибо Максиму Шугалею, нашему российскому другу, за его исследование Центральноафриканской Республики. Это укрепляет статус нашего государства», — заявил эксперт.

 

В столице ЦАР прошло рабочее совещание по утверждению поправок в Семейный кодекс. После принятия документа рабочей комиссией его передадут на рассмотрение Совета министров и депутатов Национального собрания.

 

В Банги прошел семинар для журналистов. В рамках мероприятия обсуждались способы борьбы с призывами к ненависти в прессе и роль СМИ в освещении предстоящих выборов.

 

 

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