Подготовка к выборам и ответ России на резолюцию ООН — что произошло в ЦАР 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 13 марта 2021 года.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что приближающийся день парламентских выборов продемонстрирует прогресс, который совершила страна за последние месяцы.

Аналогичное мнение выразил независимый эксперт от Организации Объединенных Наций по правам человека в ЦАР Яо Агбесте. Он добавил, что правительственные войска и их союзники добились впечатляющих успехов в борьбе с бандитами.

Миротворческая миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) представила план обеспечения безопасности на выборах. «Голубые каски» намерены отправить 500 человек в район города Йалинга на востоке страны.

Представитель международной организации Абелазиз Фалла уточнил, что больше никуда послать военный контингент не получится. Все остальные силы отвечают за транспортировку избирательных материалов.

Правительство Центральноафриканской Республики полностью готово к проведению второго тура парламентских выборов. Такое заявление в интервью RFI сделал министр коммуникаций ЦАР Максим Анжа Казаги.

Глава ведомства уточнил, что власти страны извлекли уроки из проведения голосования во время первого тура голосования и усилили меры безопасности.

Международные эксперты высоко оценили подготовку наблюдателей к выборам в ЦАР. Национальное избирательное управление Центральноафриканской Республики (ANE) выдало 307 карточек наблюдателям общественной организации «Мы спасем страну», еще 1500 получили сотрудники НПО Arc-en-ciel.

Представители ANE прошли специальную подготовку у экспертов в области избирательного права. Они хорошо зарекомендовали себя во время первого тура, прошедшего в декабре минувшего года.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании.

Russia???????? abstained during the vote on a draft SC resolution on #MINUSCA . We unfailingly support the activity of the #BlueHelmets. But we regret that the draft made no reference to the ????????guiding principles of #humanitarian assistance as envisaged by #UNGA resolution 46/182. pic.twitter.com/GfyNzUQsR5