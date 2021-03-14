Алена Хмельницкая рассказала красивую историю любви ее родителей

Москва, 14 марта. Актриса Алена Хмельницкая растрогала фанатов красивой историей любви ее родителей, которые отметили годовщину свадьбы.

Звезда сериала «Сердца трех» рассказала в Instagram, что ее родители расписались 61 год назад. Хмельницкая опубликовала в новом посте несколько архивных фотографий, а также показала, как сейчас выглядят влюбленные супруги.

По словам артистки, ее родители сидели за одной партой, когда учились в третьем классе школы и первом классе хореографического училища. Их часто выгоняли с занятий за разговоры, а они, не расстраиваясь, продолжали беседы в коридоре. Хмельницкая добавила, что ее родителям до сих пор интересно вместе.

«Люблю вас, Валя Савина и Саша Хмельницкий, и восхищаюсь! Не потому, что «так долго», а потому, что по-настоящему вместе!» — написала она.

Подписчики присоединились к поздравлениям и с восхищением отозвались о рассказанной актрисой истории. Многие стали писать о своих родителях.

Годовщину свадьбы недавно праздновали певец Александр Малинин и его супруга Эмма. В браке они с 1990 года.