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Алена Хмельницкая рассказала красивую историю любви ее родителей

Алена Хмельницкая рассказала красивую историю любви ее родителей

Москва, 14 марта. Актриса Алена Хмельницкая растрогала фанатов красивой историей любви ее родителей, которые отметили годовщину свадьбы.

Звезда сериала «Сердца трех» рассказала в Instagram, что ее родители расписались 61 год назад. Хмельницкая опубликовала в новом посте несколько архивных фотографий, а также показала, как сейчас выглядят влюбленные супруги.

По словам артистки, ее родители сидели за одной партой, когда учились в третьем классе школы и первом классе хореографического училища. Их часто выгоняли с занятий за разговоры, а они, не расстраиваясь, продолжали беседы в коридоре. Хмельницкая добавила, что ее родителям до сих пор интересно вместе.

«Люблю вас, Валя Савина и Саша Хмельницкий, и восхищаюсь! Не потому, что «так долго», а потому, что по-настоящему вместе!» — написала она.

Подписчики присоединились к поздравлениям и с восхищением отозвались о рассказанной актрисой истории. Многие стали писать о своих родителях.

Годовщину свадьбы недавно праздновали певец Александр Малинин и его супруга Эмма. В браке они с 1990 года.

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