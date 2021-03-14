Российские ученые разработали новый метод борьбы с нейробластомой

Ставрополь, 14 марта. Пораженные раком клетки мозга в скором времени можно будет превращать в здоровые благодаря открытию российских ученых.

Группа химиков из Северо-Кавказского федерального университета предложила новый метод синтеза веществ против нейробластомы, который позволяет более гибко менять строение молекулы. С помощью этого способа ученые получили соединения, способные превращать пораженные раком клетки в здоровые. По итогам эксперимента ученые опубликовали статью в научном журнале RSC Advances.

«Благодаря новому методу мы можем получать больше вариантов структуры молекулы. Она нужна, чтобы добиться эффективности и безопасности соединений при воздействии на организм человека», — сообщил профессор кафедры органической и аналитической химии СКФУ Николай Аксенов.

Ранее ученым был известен только один способ синтеза веществ, эффективных против нейробластомы. Исследователи из Ставропольского края предложили альтернативный метод. Кроме того, установлено, что полученные ими вещества также можно использовать для лечения психических заболеваний.

Недавно стало известно, что ученые из России и Германии нашли новый источник антибиотиков в пещере «Большая Орешная» в Красноярском крае. Специалисты обнаружили в водах подземного озера и в субстанции под названием «лунное молоко» десять новых штаммов актинобактерий. Они оказались способны вырабатывать более 120 соединений, 100 из которых ранее не были известны.