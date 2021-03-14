Звезда советского кино Наталья Лапина рассказала об американском муже-тиране

Москва, 14 марта. Советская и российская актриса Наталья Лапина призналась, что ее замужество в Америке оказалось не таким радужным, как она предполагала.

Наталья Лапина, которую в СССР называли «русской Мэрилин Монро», сводила с ума миллионы мужчин. Однако она вышла замуж не в своей стране, а нашла американского мужа по имени Арт. К несчастью, мужчина оказался алкоголиком и наркоманом.

«Это сейчас я понимаю, что встретила домашнего насильника и молодого альфонса», — поделилась звезда в интервью «Собеседнику».

На тот момент у артистки была дорогая машина, дом в Голливуде, а Микки Рурк часто ходил в гости к Лапиной. По ее словам, первое время с супругом было хорошо, и она не догадывалась, что у Арта было несколько приводов в полицию за домашнее насилие.

Однако через полгода муж начал пить и стал агрессивным. Алкоголь превращал Арта в «животное», добавила Наталья. Мужчина избивал жену и крушил все вокруг. Американец также неоднократно угрожал Лапиной убийством.

Каким-то чудом актрисе удалось избавиться от тирана, он сбежал из дома и находится в розыске. А Лапина, учитывая свой негативный опыт, стала адвокатом по делам о домашнем насилии. Теперь она помогает женщинам и детям, пострадавшим от рук агрессоров.

Ранее сообщалось, что перед смертью от насильственных действий могла пострадать певица Валентина Легкоступова. Об этом заявил профессор НИИ им. Склифосовского, указывая на гематомы в области бедер на теле покойной звезды.