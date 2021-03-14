Американцы призвали Блинкена «не совать нос» в дела России

Вашингтон, 14 марта. Пользователи Сети раскритиковали руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена за попытку вмешательства во внутренние дела России после задержаний в Москве.

Московские правоохранители ранее провели операцию по задержанию участников форума «Муниципальная Россия», который был организован нежелательной в РФ организацией. В числе задержанных есть журналист Владимир Кара-Мурза и скандальный петербургский депутат Максим Резник.

После этого Энтони Блинкен попытался поставить под сомнение причины задержания участников мероприятия и опубликовал соответствующую запись в социальной сети.



Подписчики американского чиновника не поддержали позицию Госдепа по отношению к РФ. Блинкена обвинили во вмешательстве во внутригосударственные дела России и указали на проблемы со «свободой слова» в Соединенных Штатах.

«Хватит совать нос во внутренние дела других народов», — написал один из пользователей.

Еще один юзер заявил, что Вашингтон сам поддерживает коррумпированные правительства иностранных государств.

Как стало известно ранее, всем задержанным в Москве инкриминируют правонарушения по ст. 20.33 КоАП.