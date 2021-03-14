Google не смог остановить судебный процесс в США по делу о незаконном сборе данных

Нью-Йорк, 14 марта. Компания Google не смогла убедить американский суд в необходимости прекратить судопроизводство по делу о незаконном вторжении в частную жизнь пользователей.

Корпорация осуществляет сбор данных посредством сервиса для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, считают истцы. Предположительно, Google собирает информацию даже в режиме анонимного просмотра в браузере.

«Суд пришел к мнению, что Google не уведомляла пользователей, что производила приписываемый сбор данных, когда пользователь находится в анонимном режиме браузера», — пишет Bloomberg.

В Google намерены отстаивать свою позицию в суде. Согласно ей, все пользователи при работе с популярной поисковой системой соглашаются с политикой конфиденциальности. В ряде пунктов приводится вся информация по сбору данных юзеров, отмечают в Google.

Американские корпорации Microsoft и Google вступили в конфликт из-за давления со стороны американского правительства. Их отношения уже давно являются напряженными. Однако в последнее время ситуация только накаляется, так как руководству компаний приходится защищаться от правительства.