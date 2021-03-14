Алгоритм поиска кратчайшего пути разработали в Дании

Копенгаген, 14 марта. Задачу поиска кратчайшего пути между двумя точками, над которой ученые бились 40 лет, удалось решить математикам из Копенгагенского университета в Дании.

Алгоритм можно применять для создания самого короткого маршрута при динамично меняющейся ситуации на дорогах. Разработка специалистов позволяет учитывать различные изменения, затрачивая при этом меньше вычислительных ресурсов. Другие подобные алгоритмы не подразумевают таких функций.

Можно предположить, что в современном мире решение задач не должно вызвать трудностей, но это не так. Сложности возникают, когда нужно проложить путь по меняющейся сети. Это актуально не только для дорог, но и для потоков информации. Датские математики решили вопрос, представив сеть в виде динамического графа. Особенностью алгоритма является высокая скорость работы при потреблении минимальных ресурсов.

Тем временем в России напомнили, что 12 марта, то есть 125 лет назад, великий изобретатель Александр Попов передал первую в мире радиограмму. Ученый вошел в историю как создатель радио. В память о Попове в Санкт-Петербурге установлен памятник, который находится на Каменноостровском проспекте.