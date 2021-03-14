Легендарный американский боксер Марвин Хаглер скончался в больнице

Вашингтон, 14 марта. Жена экс-чемпиона мира по боксу Марвина Хаглера сообщила о кончине мужа. Причину смерти пытаются установить врачи.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер скончался в больнице на 67-м году жизни, сообщила жена умершего на официальной странице его фан-клуба в Facebook.

Вчера экс-спортсмен был доставлен в больницу, он жаловался на проблемы с дыханием и боли в груди. Точную причину смерти устанавливают врачи.

Хаглеру принадлежал чемпионский пояс с 1980 по 1987 годы. За карьеру американец провел 67 боев, в которых одержал 62 победы.

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