Россиян предостерегли от покупки автомобиля у «серых» дилеров

Москва, 14 марта. Опрошенные журналистами автоэксперты рассказали, чего стоит опасаться при покупке новой машины.

Так называемые «серые» дилеры могут завлечь покупателя низкой ценой, однако на самом деле где-то есть подвох. Об этом корреспонденту «Прайм» рассказал директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.

«После визита в такой салон автолюбитель, как правило, уезжает с «кабальным» кредитным договором», — заявил эксперт.

Речь идет о завышенном кредитном проценте и других невыгодных для покупателя финансовых продуктах. Россиян призвали помнить, что любой «серый» дилер приобретает машины у официального представителя, к кому и следует в первую очередь обращаться.

Самым выгодным для продажи автомобиля цветом считается белый. Такую машину проще реализовать, чем товар с редкой расцветкой, уверен глава компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.