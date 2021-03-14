Успенская раскрыла свой секрет похудения

Москва, 14 марта. Известная певица Любовь Успенская не перестает удивлять фанатов роскошной фигурой в 67 лет. Звезда раскрыла секрет, как поддерживает форму без тренировок.

«Королева шансона», как отмечают поклонники, с каждым годом словно бы становится моложе. Успенская стала появляться на публике в эффектных нарядах, в том числе коротких платьях.

При этом звезда не занимается спортом. Йогу она забросила из-за нехватки времени. Рабочий график стал еще более напряженным вследствие того, что исполнительнице на долгое время пришлось забыть о выступлениях из-за пандемии коронавируса. А теперь концерты и съемки возобновляются.

Секрет похудения звезды оказался в специальном питании. Успенская не истязает себя диетами: ест много, но часто и небольшими порциями. При этом она исключила из рациона жирную пищу и отказалась от ресторанных блюд.

На завтрак исполнительница предпочитает блины с творогом. На обед — салаты, в том числе с курицей. А на ужин любит яичницу из перепелиных яиц.

«Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. (…) Вот и вся моя диета», — цитирует ее «Собеседник».

Успенская на праздновании дня рождения рассказала, что пышными формами, а именно ягодицами обязана пластическому хирургу. Звезда не исключила, что это далеко не последняя ее операция.