«Новатэк» намерен составить конкуренцию «Газпрому» на рынке СПГ

Москва, 14 марта. Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) планирует повысить экологичность своего топлива, пишет Bloomberg.

В последнее время покупатели все чаще требуют от поставщиков точной информации о выбросах при производстве газа. Инвесторы также обеспокоены отсутствием прогресса среди крупнейших экологических компаний в деле борьбы с загрязнением окружающей среды.

«Новатэк» намерен к концу 2020-х повысить чистоту своего производства, а также увеличить объем выпускаемой продукции. Компания уже подала заявку на участие в тендере Pavilion Energy Pte, где условием является предоставление информации об объемах выбросов.

Завод «Ямал СПГ» входит в число мировых предприятий с наименьшим углеродным следом. На одну тонну произведенного СПГ приходится 0,26 тонны углекислого газа. В среднем по отрасли этот показатель составляет 0,4 тонны.

«Новатэк» в ближайшем будущем может составить конкуренцию «Газпрому» на мировом рынке СПГ. В начале марта «Газпром» впервые поставил в Европу СПГ с углеродно-нейтральным путем. Как полагают эксперты, европейские покупатели будут готовы покупать «зеленый» СПГ с премией. Представители «Газпрома», в свою очередь, считают, что российский СПГ будет пользоваться популярностью на внешних рынках.

Активная разработка новых «зеленых» технологий не ограничивается СПГ. По данным телеканала «Санкт-Петербург», в данный момент ученые ищут возможности для создания генератора на основе токамака — специализированной установки по удержанию и стабилизации плазмы.